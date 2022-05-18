تقرير: جوارديولا لن يتمسك بـ جيسوس لو طلب الرحيل

لن يقف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في وجه جابرييل جيسوس لو طلب الرحيل هذا الصيف، حسب شبكة ESPN.

وأفاد تقرير ESPN بأن إدارة مانشستر سيتي تتوقع أن يطلب جابرييل جيسوس الإذن لمغادرة النادي هذا الصيف.

وذلك في ظل اهتمام أرسنال ويوفنتوس وأندية أخرى في ضمه.

وأوضح التقرير أن جوارديولا لن يقف في طريقه لو طلب ذلك.

وكان مارسيلو بيتيناتي وكيل جابرييل جيسوس قد ألمح لإمكانية رحيل مهاجمه البرازيلي من الفريق السماوي الموسم المقبل.

ويبدو أن المهاجم البرازيلي يفكر جديا في الرحيل بعدما أعلن النادي السماوي رسميا توصله لاتفاق مبدئي مع بروسيا دورتموند من أجل ضم ماكينة الأهداف إرلينج هالاند.

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وقال بيتيناتي في تصريحات نشرها فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس المتخصص في الانتقالات: "هناك محادثات مع أرسنال بشأن جابرييل جيسوس، أحببنا المشروع الذي يستهدفه أرسنال".

وأضاف "من المحتمل أن نناقش إحتمالية انتقاله إلى أرسنال".

وتابع "هناك 6 أندية أخرى مهتمة بجابرييل، لكنه يركز على المباريات الأخيرة بالموسم مع مانشستر سيتي، بعدها سنرى".

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