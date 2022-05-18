تقرير: تشيلسي يسعى لتعويض رحيل ثنائي الدفاع.. ويحدد البديل

انضم نادي تشيلسي لسباق التوقيع مع جيوليس كوندي لاعب إشبيلية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى البلوز لتعويض ثنائي الدفاع أنطونيو رودرجير المنتقل حديثا إلى ريال مدريد وأندرياس كريستينسن الذي يقترب للانضمام إلى برشلونة.

وحسبما نشرت "موندو ديبورتيفو" فإن تشيلسي يستعد لتقديم عرضا من أجل كوندي خلال الصيف المقبل.

عقد كوندي ينتهي صيف 2024 وأصبح فريق إشبيلية منفتحا على بيعه حال حصل على عرض مقنع.

ويحظى كوندي باهتمام بالغ من عدة أندية على رأسهم برشلونة الذي يسعى لتقديم صفقة تبادلية والتخلي عن سيرجينو ديست وكليمون لونجليه.

وشارك كوندي مع إشبيلية الموسم الحالي في 43 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع آخر.

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