ميلنر يسهب في الإشادة ببدلاء ليفربول

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 14:01

كتب : FilGoal

ليفربول ضد ساوثامبتون

أسهب جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول في الإشادة ببدلاء فريقه الذي انتصروا على ساوثامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وقال ميلنر في تصريحات نشرها موقع ناديه: "اللاعبون كانوا رائعين، خاصة هؤلاء الذين لم يشاركوا في المباريات بانتظام".

وأضاف "عليكم مشاهدتهم في التدريبات كل يوم، إنهم يقدمون مستويات ممتازة".

وتابع ميلنر "عندما يحتاج الفريق إليهم دائما ما يكونون في الموعد".

وأكمل "إنها مجموعة مميزة من اللاعبين وهذا النادي رائع للغاية".

وشدد لاعب الوسط المخضرم "سنقاتل حتى النهاية على اللقب".

ورفض ليفربول الاستسلام في صراع الحصول على لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي وحقق فوزا ثمينا على حساب ساوثامبتون في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة بنتيجة 2-1.

ورفع ليفربول رصيده إلى 89 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر قبل جولة من النهاية.

وأجل ليفربول حسم لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي إلى الجولة الأخيرة.

ويواجه ليفربول منافسه ولفرهامبتون فيما يلعب مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد أسطورة الحمر بالجولة الأخيرة.

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