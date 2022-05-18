أسطورة يونايتد: رونالدو يمكنه اللعب حتى سن الأربعين

يؤمن بادي كريراند أسطورة مانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو نجم الفريق يمكنه اللعب حتى سن الأربعين.

وقال الفائز بدوري أبطال أوروبا 1968: "أعرف رونالدو منذ أن كان هنا كطفل وأعتقد أن أعظم شيء فيه هو أنه يعتني دائمًا بلياقته".

وأضاف في تصريحات نشرها موقع يونايتد الرسمي "هذا هو أول شيء يعتني به كريستيانو ولهذا السبب يلعب في هذا العمر".

النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما سجل 24 هدفا هذا الموسم مع يونايتد قبل مباراة من نهاية الموسم.

وأكمل "يمكنه اللعب لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم أخرى دون مشكلة".

وتابع حديثه عن رونالدو قائلا "إنه مصدر إلهام للاعبين من حوله، فهو أحد أعظم اللاعبين الذين مارسوا كرة القدم".

وأتم "لقد سجل 24 هدفا هذا الموسم، أليس هذا مذهلا؟ إنه لأمر لا يصدق أن يتمكن من فعل ذلك".

من جهته، أعلن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد قراره حول كريستيانو رونالدو بعدما حامت الشكوك حول إمكانية رحيله هذا الصيف لعدم تأهل الشياطين الحمر لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى إمكانية رحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، قبل موسم من نهاية عقده، لرغبته في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وربطته التقارير بالانتقال إلى بايرن ميونيخ أو العودة إلى ريال مدريد.

وقال تين هاج في تصريحات لجريدة دي تيليجراف الهولندية: "بالطبع أريد الاحتفاظ بكريستيانو في مانشستر يونايتد، إنه لاعب مهم جدا لهذا النادي".

وأضاف الهولندي "رونالدو لاعب غير عادي، بسبب كل ما أظهره حتى الآن وبسبب طموحه".

وكان كريستيانو رونالدو قد أبدى تحمسه للعمل مع تين هاج حين يبدأ المدرب الهولندي مهمته مع بداية الموسم المقبل خلفا للألماني رالف رانجينك.

وقال رونالدو عبر موقع مانشستر يونايتد الرسمي قبل أيام: "أعلم أنه قدم عملا رائعا في أياكس، وأنه مدرب ذو خبرة، لكن علينا أن نمنحه الوقت".

وأضاف "الأشياء يجب أن تغير الطريقة التي يريدها. إذا عمل بشكل جيد، فإن مانشستر يونايتد كله سيكون ناجحا، لذلك أتمنى له التوفيق".

وأردف "نحن جميعا سعداء ومتحمسون لوصوله، ليس فقط كلاعبين، ولكن كمشجعين أيضا. يجب أن نعتقد أنه في العام المقبل يمكننا الفوز بالألقاب".

رونالدو حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أبريل 2022 في الدوري الإنجليزي للمرة الثانية هذا الموسم.

وسجل البالغ من العمر 37 عاما 24 هدفا في جميع المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

وكان تين هاج قد احتفل منذ أيام بحصد لقب الدوري الهولندي رفقة أياكس.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة وانتهت حظوظ الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ولن ينتظر تين هاج حتى يوليو لبدء المهمة مع مانشستر يونايتد وسيتواجد في الكارينجتون مبكرا.

حسب جارديان، فإن تين هاج سيتواجد في مدينة مانشستر يوم الاثنين بعد أن لعب مباراته الأخيرة مع أياكس.

تين هاج قال في تصريحات للصحافة الهولندية بعد المباراة الأخيرة لأياكس: "يوم الإثنين سوف يكون هناك حفلة مع الطاقم في أياكس، ولكنني لن أذهب إلى كوراساو".

وأضاف "لدي عمل كثير لأقوم به مع مانشستر يونايتد وعدد من الأمور التي يجب أن أقوم بتجيهزها مع الطاقم، سوف نبدأ العمل بشكل مكثف يوم الإثنين".

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته الأخيرة في الدوري أمام كريستال بالاس ويحتاج للفوز بها لتجنب اللعب في دوري المؤتمر الأوروبي.

وبحسب ديل ميل في وقت سابق، فإن تين هاج طلب من اللاعبين في مانشستر يونايتد التواجد مبكرا قبل الموعد المعتاد لبدء التحضير للموسم الجديد بأسبوعين.

وأعلن مانشستر يونايتد تولي تين هاج مهمة تدريب الفريق حتى يونيو 2025.

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