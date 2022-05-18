أمير مرتضى يكشف سبب رغبة الزمالك في تغيير استاد القاهرة

أوضح أمير مرتضى المشرف على الكرة في نادي الزمالك أسباب الفريق في اللعب على ملعب الدفاع الجوي بدلا من استاد القاهرة.

وخسر الزمالك من طلائع الجيش بنتيجة 1-0 في الجولة 19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى للصحفيين عقب نهاية اللقاء: "هناك العديد من المشاكل الإدارية منذ الموسم الماضي، أبرزها إيقاف القيد، نحن نلعب بعدد قليل من اللاعبين في أغلب المراكز".

وأضاف "نريد تغيير استاد القاهرة لسببين: الأول أنه غير مناسب فنيا لطريقة لعب فيريرا والثاني شكاوى اللاعبين من أرضية الملعب خصوصا بعد رشه بالمياه، نجد صعوبة في التحكم بالكرة على عكس الملاعب الأخرى".

وأوضح "بيراميدز وافق على إقامة مباريات الزمالك على ملعب الدفاع الجوي وننتظر موافقة الجهات الأمنية".

وللمباراة الخامسة على التوالي لم يسجل الزمالك أي هدف عندما يلعب على استاد القاهرة، بدأت منذ مواجهة الوداد ثم ساجرادا في دوري الأبطال مرورا بمباريات فاركو وإنبي ثم الطلائع في الدوري.

وتطرق للحديث عن انتهاء عقود اللاعبين بنهاية الموسم الجاري: "جميع اللاعبين المقرر انتهاء عقودهم مستمرين مع الفريق حتى نهاية الموسم، واتحاد الكرة أخطر فيفا بذلك بناء على خطابنا لهم، جميع عقود اللاعبين لا يوجد بها تاريخ انتهاء، والعقود تنتهي بنهاية الموسم".

وتابع "عقد فرجاني ساسي كان حتى نهاية الموسم وخسرنا القضية بسبب عدم الرد في الوقت المحدد والقانوني من فيفا".

وأتم "لا يوجد شيء اسمه لاعب مصري أو أجنبي وكل العقود حتى تنتهي بنهاية الموسم وليست بنهاية شهر يونيو المقبل".

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه انتهاء مسابقة الدورى العام المصرى للموسم الحالي 2021 -2022، يوم 30 أغسطس المقبل. (طالع التفاصيل)

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي والرابعة في الدوري في الصدارة من 19 مباراة قبل لقاء الإسماعيلي.

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