اتحاد الكرة يخطر فيفا بانتهاء الدوري في 30 أغسطس

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 21:19

كتب : أحمد الخولي

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يؤكد فيه انتهاء مسابقة الدورى العام المصرى للموسم الحالي 2021 -2022، يوم 30 أغسطس المقبل.

وجاء خطاب اتحاد الكرة إلى فيفا، بعدما أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مواعيد مباريات الدوري المصري كاملا، على أن تنتهي المسابقة يوم 30 أغسطس المقبل.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول الدوري حتى نهايته، وذلك استكمالا لمواعيد مباريات المسابقة.

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كذلك أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات بطولة كأس مصر 2021 الماضية، وبطولة كأس مصر 2022 الحالية.

وكان الموسم الجاري من الدوري المصري انطلق في شهر أكتوبر من عام 2021 الماضي.

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