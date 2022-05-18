بعد الهزيمة من طلائع الجيش.. الزمالك يقرر إيقاف مستحقات اللاعبين

الأربعاء، 18 مايو 2022 - 00:23

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - طلائع الجيش

قرر نادي الزمالك إيقاف مستحقات لاعبي الفريق بسبب تراجع النتائج في الفترة الأخيرة.

وكشف مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر موقع النادي الرسمي عن إيقاف مستحقات جميع لاعبي فريق كرةا لقدم بسبب تراجع النتائج.

وخسر الزمالك أمام طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الـ19 من الدوري المصري. وهي الهزيمة الثانية على التوالي للفريق الأبيض.

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وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي والرابعة في الدوري في الصدارة من 19 مباراة قبل لقاء الإسماعيلي.

ويلعب الزمالك ضد أسوان في المباراة المقبلة المقرر لها يوم 23 مايو الجاري، في نصف نهائي كأس مصر 2021 السابقة.

بعدها يلعب ضد الإسماعيلي في الجولة الـ21 من الدوري يوم 28 من الشهر ذاته.

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