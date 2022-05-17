مؤتمر العشري: هزمنا الزمالك بسيناريو الأهلي.. ونتحسن بشكل تدريجي

يرى طارق العشري المدير الفني لـ طلائع الجيش أن فريقه استطاع في استغلال أخطاء الزمالك وحقق 3 نقاط غالية في مشوار الدوري.

وقاد طارق العشري طلائع الجيش للفوز على الزمالك بهدف دون رد في الجولة 19 من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي: "حققنا 3 نقاط أمام فريق كبير. خططنا للفوز طوال الأسبوع الماضي ووضح تأثر الزمالك بخسارة المباراة الماضية أمام إنبي".

وأضاف "لعبنا على استغلال الأخطاء والاستفادة من الاندفاع الهجومي للمنافس وهذا ما فعلناه أمام الأهلي وكنا قريبين أيضا من الفوز أيضا".

وتابع "أعاني من تقديم مباريات جيدة أمام الفرق الكبيرة فقط بسبب الدوافع. الجميع يرغب في تقديم نفسه أمام الأهلي والزمالك".

وأردف "عملت في بداية مهمتي على حل المشاكل الدفاعية، وقمنا باستغلال فترة التوقف الدولي بشكل جيد. كذلك التعادل مع الأهلي منحنا دفعة معنوية كبرى".

وشدد "زيزو وبنشرقي قادران على صناعة الفارق مع الزمالك خلال الموسم الحالي بالرغم من تراجع بنشرقي، أيضا إمام عاشور يظهر بمستوى مميز".

وعزز طارق العشري الرقم القياسي للفريق العسكري في الدوري منذ تأهله في موسم 2004-05، بـ 11 مباراة على التوالي دون خسارة (6 تعادل و5 فوز).

وتوقف رصيد الزمالك عند 41 نقطة بعد تعرضه للخسارة الثانية على التوالي والرابعة في الدوري في الصدارة من 19 مباراة قبل لقاء الإسماعيلي.

فيما عزز الجيش رصيده إلى 26 نقطة من 19 مباراة قبل لقاء المقاولون العرب وارتقى للمركز السابع.

طالع أيضا:

لعنة استاد القاهرة مستمرة للزمالك

6 طلبات من الأهلي لـ كاف قبل نهائي دوري الأبطال

الأهلي يسلم شكواه إلى المحكمة الرياضية

حسم الدوري الإنجليزي يتأجل