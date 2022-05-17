الاتحاد السكندري يحتج رسميا على حكم مباراة فيوتشر

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 23:30

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري - غزل المحلة

أرسلت إدارة الاتحاد السكندي احتجاجا للاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق اليوم الثلاثاء أمام فيتوشر.

وفاز فيوتشر على الاتحاد السكندري بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاث ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

واستنكرت إدارة النادي الأخطاء التحكيمية في المباراة خلال بيان عبر "فيسبوك"، وجاء كالآتي:

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"أرسلت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادي فيوتشر بقيادة الحكم وائل فرحان تستنكر فيه الأخطاء التحكيمية.

وأوضحت أن الحكم المباراة لم يكن موفقا على الاطلاق واتخذ العديد من القرارات أضرت بالفريق وأبرزها على الإطلاق عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 89 من زمن المباراة لصالح نادي الاتحاد السكندري كانت كفيلة بتعديل نتيجة المباراة التي انتهت بنتيجة (4-3) لصالح نادي فيوتشر مما أثر بشكل مباشر على النتيجة النهائية للمباراة.

وأن مثل هذه القرارات والأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات من شأنها التأثير سلبا على مسيرة الفريق وإضاعة مجهوداته، وطالب نادي الاتحاد السكندري بضرورة إيجاد حلول لإنقاذ المسابقة من قبل رابطة الأندية حيث تعددت الشكوى من معظم الأندية من القرارات التحكيمية الغير عادلة".

ورفع الفوز رصيد فيوتشر إلى 31 نقطة من 18 مباراة بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الـ13 برصيد 19 نقطة.

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