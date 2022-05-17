الأهلي يؤجل انضمام لاعبيه المحترفين لمنتخباتهم بسبب موعد نهائي إفريقيا

حدد الأهلي موقفه من موعد انضمام لاعبيه المحترفين إلى منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وأرسل الأهلي خطابات إلى الاتحاد الوطنية للاعبيه المحترفين أبلغهم خلالها بأن النادي في حاجة إلى جهود اللاعبين لارتباطه بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا وفقا لما جاء على الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان الأهلي أعلن تلقيه خطابات من اتحادات جنوب إفريقيا وتونس ومالي وزيمبابوي لضم كل من بيرسي تاو وعلي معلول وأليو ديانج ولويس ميكيسوني لمنتخبات بلادهم.

ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري في المغرب ضد الوداد المغربي.

واعترض الأهلي على اختيار ملعب مركب محمد الخامس لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

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