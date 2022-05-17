الأهلي يشكل لجنة لتنظيم رحلات سفر جماهيره إلى المغرب في نهائي أبطال إفريقيا

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تشكيل لجنة لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي يوم 30 مايو المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وبحسب موقع الأهلي الرسمي "قرر الخطيب تشكيل لجنة تضم كل من: العامري فاروق نائب رئيس النادي خالد مرتجي أمين الصندوق وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وعمرو شاهين المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم ورضا صليب المدير التنفيذي لشركة الأهلي للخدمات، وذلك لتكليف بعض الشركات الوطنية بتنظيم رحلات سفر جماهير الأهلي إلى المملكة المغربية ومتابعة استخراج التأشيرات بعد تلقي تأكيدات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) والتواصل مع الجهات المعنية بهذا الخصوص".

كما كلف الخطيب كل من "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة القادمة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي قبل موعد المباراة النهائية لدوري الأبطال. والتي أعلن كاف عن موعدها ومكانها عبر حساباته الرسمية اليوم".

وكشف الأهلي عن 6 طلبات من الاتحاد الإفريقي لضمان حقوقه قبل نهائي إفريقيا. (طالع التفاصيل)

أعلن النادي الأهلي تسليم شكواه ضد الاتحاد الإفريقي الخاصة بمكان ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى المحكمة الرياضية الدولية. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي أصدر بيانا رسميا يكشف خلاله موقفه النهائي من اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ويلعب الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري في المغرب ضد الوداد المغربي.

واعترض الأهلي على اختيار ملعب مركب محمد الخامس لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

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