بقيادة مؤمن سليمان.. الشرطة بطلا لـ الدوري العراقي قبل ٧ جولات من النهاية

توج مؤمن سليمان مغامرته مع نادي الشرطة بالتتويج بلقب الدوري العراقي قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وضمن نادي الشرطة تحقيق لقب الدوري عقب الفوز على القوة الجوية بهدفين دون رد.

وتوج الشرطة بلقب الدوري العراقي للمرة رقم 13 كما أعلن النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعاد الشرطة لقب الدوري إلى خزائنه بعدما توج بآخر ألقابه موسم 2018-2019.

وسجل السوري محمود المواس وعلي حصني هدفي الشرطة في شباك القوة الجوية.

ورفع الشرطة رصيده إلى 82 نقطة جمعهم من 31 نقطة مبتعدا عن الطلبة أقرب ملاحقيه بفارق 23 نقطة.

فيما توقف رصيد القوة الجوية عند 55 نقطة في المركز الرابع.

مؤمن سليمان تولى تدريب الشرطة بداية الموسم الحالي وسبق له العمل مع أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري.

كما خاض سليمان تجريبة مع نادي الشعلة السعودي أحد اندية دوري الدرجة الثانية قبل التوجه إلى العراق.

ويعد لقب الدوري اللقب الثاني في مسيرة مؤمن سليمان التدريبية حيث سبق وأن حصل على لقب كأس مصر مع الزمالك 2016.

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