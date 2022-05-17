عصام الحضري يحضر مران سيراميكا كليوباترا

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 22:19

كتب : FilGoal

عصام الحضري

حرص عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر اليوم الثلاثاء على متابعة مران سيراميكا كليوباترا بقيادة أحمد سامي.

عامر محمد عامر

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وجاءت زيارة الحضري، من أجل المتابعة الدقيقة لحراس سيراميكا كليوباترا، والتنسيق مع الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفريق.

وتابع حارس مرمى مصر المخضرم عن كثب عامر عامر، ومحمد كوكو، ومحمود شكري، وحمزة معوض، في إطار سياسة متابعة حراس مرمى أندية الدوري خلال التدريبات.

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وسبق وأن صرح الحضري عبر أون تايم سبورتس بخصوص ذلك، إذ قال: "7 حراس من 18 يلفتون الأنظار في الدوري من أجل الانضمام لمنتخب مصر، والباب مفتوح للمتألقين".

وخاض عامر عامر حارس الفريق الأساسي 13 مباراة الموسم الحالي رفقة الفريق، واستقبلت شباكه خلالهم 16 هدفا.

بينما شارك محمد كوكو الموسم الحالي مع الفريق في 6 مباريات واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ولم يظهر الثنائي محمود شكري وحمزة معوض مع الفريق الموسم الحالي في أي مباراة حتى الآن.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة مصر للمقاصة الأحد المقبل، على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري.

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