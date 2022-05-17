استعدادا لمواجهة إثيوبيا.. اتحاد الكرة يبدأ التجهيز لمعسكر المنتخب في مالاوي

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر

بدأ اتحاد الكرة المصري التجهير لمعسكر المنتخب الوطني في ماولاوي استعداد لمواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وسيحل منتخب مصر ضيفا على إثيوبيا في الـ9 من يونيو المقبل على ملعب بينجو الوطني بـ مالاوي في الجولة الثانية من تصفيات المسابقة.

وأوفد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم شعبان بسطاوي، مدير العلاقات العامة بالاتحاد إلى مالاوي، لترتيب معسكر المنتخب الوطني استعدادا للمباراة.

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والتقى مدير العلاقات العامة باتحاد الكرة محمد الشريف سفير مصر في مالاوي، ورانيا البحبوحي مستشار السفارة، ومحمد جودة علي الملحق الاداري بالسفارة، لمناقشة كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمباراة للمنتخب الوطني قبل المباراة المرتقبة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن ملعب بينجو الوطني بـ مالاوي سيستضيف مباراة إثيوبيا أمام مصر بعد رفض الكاف إقامة مباريات علي استاد اثيوبيا الوطني لعدم اعتماده.

وذكر الاتحاد المالاوي عبر موقعه الرسمي أن نظيره الإثيوبي قدم طلبا لاستخدام ملعب بينجو لملاقاة مصر بعد مباراة المنتخبين في الثاني من شهر يونيو المقبل.

وأوضح البيان أنه بعد موافقة الحكومة وحصول الملعب على موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على منحه رخصة استضافة المباريات تمت الموافقة على استضافة المباراة.

ويقع الفراعنة ضمن المجموعة الرابعة في التصفيات والتي تضم كلا من إثيوبيا ومالاوي وغينيا.

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