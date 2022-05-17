محامي فاركو يوضح لـ في الجول حقيقة إيقاف سيف تيري ومنع النادي من القيد

أوضح نهاد حجاج محامي نادي فاركو في قضية سيف تيري حقيقة منع النادي من القيد وإيقاف الدولي السوداني.

كشف آدم سوكال رئيس نادي المريخ السوداني لـ FilGoal.com عن حصول ناديه على حكم من المحكمة الرياضية ضد نادي فاركو بسبب أزمة المهاجم سيف تيري. (طالع التفاصيل)

وقال نهاد حجاج لـ FilGoal.com: "عندما صدر الحكم تم الاستئناف عليه من النادي، الاستئناف لم يُنظر فيه أو يصدر أي قرار حتى الآن، وما سيُعلن سيكون من هو صاحب الحق فاركو أم اللاعب أم المريخ، ولم يتم تحديد جلسة لذلك بعد".

وأوضح " ما حدث اليوم هو أن المحكمة الرياضية رفضت الشق العاجل الخاص بوقف تنفيذ قرار إيقاف اللاعب ومنع النادي من القيد لفترتين لحين الفصل في الاستئناف الذي لم نبدأ أول جلساته حتى الآن".

وواصل "فاركو واللاعب لم يخسرا القضية ومنطوق الحكم هو رفض وقف تنفيذ القرار وهذا يعني أن اللاعب لا يلعب".

وأكمل "حق النادي هو الطعن على القرار في المحكمة الفيدرالية في سويسرا وهو حق قانوي وهذا ما يتخذه النادي من إجراءات، وهذا القرار ليس نهائيا ويجوز الطعن قانونا عليه".

وأتم "في الاستئناف سيكون هناك تداول والمحكمة الرياضية لم تقل إن أي طرف ليس صاحب حق، قالت إنها ترفض وقف تنفيذ القرار وهو ما سيُطعن عليه، ولا يوجد شيء يسمي خسارة القضية".

وشارك تيري (28 عاما) بقميص فاركو في 3 مباريات فقط وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

وأعلن نادي المريخ في سبتمبر الماضي عن تقدّمه بشكوى لدى فيفا، ضد لاعبه السابق سيف تيري، ونادي فاركو.

اقرأ أيضا:

الأهلي يفقد نجمه أمام البنك

عرض خيالي من باريس لمبابي

موقف الأهلي من ملعب نهائي إفريقيا

قرار من اتحاد الكرة بشأن مباريات الدوري