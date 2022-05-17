كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويواجه الأهلي في نهائي كأس الكؤوس

تأهل الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد تغلبه على نظيره فاب الكاميروني بنتيجة 36-21 في البطولة المقامة حالياً بالنيجر.

ويلاقي الزمالك نظيره الأهلي يوم الخميس القادم الموافق 19 مايو في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الساعة السادسة مساءا بتوقيت النيجر.

وانتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك علي فريق فاب الكاميروني بنتيجة 20/10.

ويحصل الفريق علي راحة لمدة 24 ساعة ثم يستأنف مبارياته يوم الخميس مع فريق الأهلي في المباراة النهائية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وكان الأهلي تأهل للنهائي بعد الفوز على دون بوسكو الإيفواري.

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