تشكيل طلائع الجيش - فيكتوري يقود الهجوم.. وعودة علي الفيل للدفاع

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 20:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

فيكتوري بنينيانجا - طلائع الجيش - الزمالك

يقود النيجيري فيكتوري بنينيانجبا هجوم طلائع الجيش في مواجهة الزمالك ضمن لقاء الفريقين في الجولة 19 من الدوري المصري.

وعاد علي الفيل لقيادة دفاع طلائع الجيش عقب تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل طلائع الجيش:

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حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد ناصف – علي الفيل – مصطفى الزناري – أحمد عبد الرحمن "زولا"

الوسط: مهند لاشين – عمرو السيسي – محمد جابر

الهجوم: رجب عمران - فيكتوري بنينيانجبا - أحمد سمير

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.

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