قائمة الأهلي - ظهور ثنائي الشباب بسبب غياب الرباعي الأساسي أمام البنك

ضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ثنائي فريق الشباب لقائمة الأحمر استعدادا لمواجهة البنك الأهلي.

ويلعب الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الـ19 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

واختار موسيماني محمد نصير لينضم لدفاع الأهلي في المباراة، وأيضا زياد طارق في خط الوسط.

وذلك بسبب غياب ياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج عن المباراة بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

الدفاع: محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – محمد نصير – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد – محمد هاني – كريم فؤاد

الوسط: محمد مجدي "أفشة" – أحمد عبد القادر – أحمد نبيل "كوكا" – زياد طارق – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – وليد سليمان – بيرسي تاو

الهجوم: محمد شريف – صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

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