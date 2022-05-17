تشكيل الزمالك – عواد يحرس المرمى وعبد الله جمعة أساسي.. وحفني على الدكة أمام الجيش

عاد محمد عواد وعبد الله جمعة لتشكيل الزمالك الأساسي أمام طلائع الجيش في الجولة 19 من الدوري المصري.

وستكون تلك المباراة الأولى لعواد مع الزمالك منذ التعادل السلبي ضد ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا في الأول من أبريل الماضي.

بينما يعود عبد الله جمعة للمشاركة أساسيا لأول مرة منذ مواجهة سموحة في الدوري في منتصف فبراير الماضي.

كما تواجد أيمن حفني على مقاعد بدلاء الأبيض أمام طلائع الجيش.

ويعوض محمد أشرف "روقا" غياب طارق حامد بسبب تراكم البطاقات.

وجاء تشكيل جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ نادي الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور

أمامهما: عبد الله جمعة - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام وإسلام جابر وأشرف بنشرقي وأيمن حفني وسيف جعفر وسيف الجزيري ومحمد أوناجم.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 23 نقطة من 18 مباراة.

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