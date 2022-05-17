وكيله: بيل سيغادر ريال مدريد

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

جاريث بيل - كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

كشف جوناثان بارنت وكيل أعمال جاريث بيل لاعب ريال مدريد رحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ولا يشارك الويلزي الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد يونيو المقبل بصفة مستمرة منذ عودته من الإعارة من توتنام الصيف الماضي.

وقال وكيل بيل لـ صحيفة "ريكورد" البرتغالية: "بيل سيغادر ريال مدريد، لكن علينا أن ننتظر موقف ويلز من المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر".

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وأضاف "كل هذا يتوقف على ما إذا كانت ويلز ستتأهل لكأس العالم أم لا، ثم سنتخذ قرارا، والذي قد يختلف سواء سيذهب منتخب ويلز إلى كأس العالم أم لا".

وأتم عن وجهته المقبلة "هل من المرجح أن يعود إلى إنجلترا؟ أعتقد ذلك، لكن علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت ويلز ستتأهل لكأس العالم".

وشارك بيل بقميص ريال مدريد في الموسم الحالي في 7 مباريات فقط سجل خلالها هدف وحيد.

وتوج ريال مدريد بالدوري الإسباني الـ35 في تاريخه وغاب بيل عن التواجد في احتفالات فريقه.

ويستعد المنتخب الويلزي لحجز مقعد في كأس العالم بعد ملاقاة الفائز من المواجهة بين المنتخبين الإسكتلندي والأوكراني التي تأجلت إلى يونيو المقبل.

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