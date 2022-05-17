كرة سلة - إسماعيل أحمد يعود لـ الرياضي اللبناني
الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 19:43
كتب : FilGoal
أعلن نادي الرياضي اللبناني التعاقد مع إسماعيل أحمد أسطورة كرة السلة المصرية ونجم الاتحاد السكندري.
وانضم إسماعيل أحمد إلى نادي الرياضي من أجل المشاركة معه في الأدوار الإقصائية من الدوري اللبناني.
وكان إسماعيل أحمد عاد إلى الاتحاد السكندري قبل عدة سنوات بعد مسيرة احترافية طويلة في لبنان.
وخسر نادي الاتحاد السكندري الدوري المصري لكرة السلة أمام الأهلي بنتيجة 3-2 في عدد المباريات.
إسماعيل أحمد البالغ من العمر 45 عاما لعب لنادي الرياضي اللبناني ثلاث مرات الأولى في عام 2000، والثانية من 2004 وحتى 2017، والثالثة من 2018 وحتى 2020.
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