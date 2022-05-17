فاركو: محمد صبحي طموحه الاحتراف.. وهذا موعد تفعيل بند الشراء من الزمالك

كشف عاطف حنفي مدير الكرة بفاركو والمتحدث الرسمي للنادي مصير محمد صبحي حارس مرمى الفريق المعار من صفوف الزمالك.

ويملك فاركو بند أحقية شراء محمد صبحي من صفوف الزمالك مقابل 20 مليون جنيه.

وقال حنفي في تصريحات لإذاعة "ميجا إف إم": "عقدت جلسة مع صبحي قبل مواجهة بيراميدز وشدد على تركيزه التام مع الفريق في الفترة الحالية".

وأضاف "صبحي طموحه الاحتراف الخارجي والمنافسة دائما على التواجد داخل قائمة المنتخب".

وأوضح " نملك بند أحقية الشراء وموعد تفعيله قبل نهاية الموسم الحالي بأسبوع. مازال لدينا الوقت واللاعب يشعر بالراحة التامة داخل صفوف الفريق خاصة أنه رقم 1".

وشهدت مباراة فاركو وبيراميدز ضمن الجولة الـ19 من الدوري تألق محمد صبحي الذي تصدى للكثير من الهجمات الخطيرة أمام نجوم بيراميدز.

وقاد صبحي فاركو لخف تعادلا ثمينا من بيراميدز ورفع رصيد فريقه إلى النقطة 27 في المركز السادس بجدول الترتيب.

وانضم صبحي لصفوف فاركو بداية الموسم الجاري قادما من الزمالك على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

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