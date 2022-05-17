فرصة جديد لـ إيطاليا؟ الأتزوري يحاول استغلال أزمة الإكوادور للمشاركة في كأس العالم

يرى فرانكو كيمنتي العضو السابق للجنة الأولمبية الإيطالية أن إيطاليا تمتلك فرصة جديدة للمشاركة في كأس العالم 2022 استغلالا لأزمة الإكوادور.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تحقيقا حول مشاركة لاعب من الإكوادور بشهادة ميلاد مزورة بحسب ادعاء الاتحاد التشيلي. (طالع التفاصيل)

وقال فرانكو كيمنتي في تصريحات نقلتها صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "هناك إمكانية لأن تؤمن إيطاليا مقعدها في كأس العالم، بشكل أكبر من المتوقع، يبدو أن الإكوادور أشركت لاعبا لا يحق له المشاركة وقد يدفعوا ثمن ذلك".

وأضاف "إذا كانت تلك القضية، في تلك النقطة اعتقد أنه لابد أن نفكر فيمن سيعوضهم، هناك قاعدة في فيفا تتحدث عن مشاركة أفضل منتخب مصنف وهو إيطاليا".

وأتم "الآن هذا في صالحنا، هذه قواعد اللعبة، ذلك لنؤمن بذلك".

وردت إيفلينا كريستلين العضو الإضافي في الاتحاد الأوروبي في تصريحات لنفس الصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "ليس صحيحا أنه على وشك إنقاذنا من كأس العالم حتى لو تم استبعاد الإكوادور. في تلك الحالة سيشارك منتخب من أمريكا الجنوبية عوضا عنه. باختصار، ليس هناك احتمال أن تلعب إيطاليا كأس العالم ".

ماذا حدث؟

وأوضح فيفا في بيان: "قدم الاتحاد التشيلي لكرة القدم شكوى إلى اللجنة التأديبية، حيث قدم سلسلة من الادعاءات بخصوص تزوير محتمل لوثائق تمنح الجنسية الإكوادورية للاعب بايرون كاستيو".

وأضاف البيان "مع الأخذ في الاعتبار ما سبق، قررنا التحقيق فيما يتعلق باحتمال عدم أهلية بايرون للمشاركة بالمباريات الـ8".

وأكمل البيان "في هذا السياق، تمت دعوة الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم لتقديم رده إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي".

كان الاتحاد التشيلي قد أكد في بيان قبل أيام أن كاستيو ولد في كولومبيا عام 1995، وليس في الإكوادور عام 1998.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاما شارك في 8 مباريات بتصفيات كأس العالم 2022، بينهم مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، الأولى انتهت 0-0 والثانية انتهت بفوز الإكوادور 2-0.

وشرح بيان اتحاد تشيلي لكرة القدم "وفقا لكل المعلومات والوثائق التي قمنا بجمعها، فإن التحقيقات التي أُجريت في الإكوادور، بما فيها تقرير جنائي من قبل إدارة السجل المدني يوضح وجود تضارب في شهادة الميلاد التي يقدمها اللاعب".

ويشارك منتخب الإكوادور في كأس العالم 2022، ضمن المجموعة الأولى بجانب قطر والسنغال وهولندا.

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