كرة يد - الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس.. وينتظر الفائز من الزمالك وفاب الكاميروني

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - كأس الكؤوس الإفريقية

تأهل فريق الأهلي لكرة اليد إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على دون بوسكو الإيفواري.

وفاز الأهلي على الفريق الإيفواري بنتيجة 39-23، في البطولة المقامة في النيجير.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية والتي تجمع بين الزمالك وفاب الكاميروني.

ويدافع الأهلي عن لقبه الذي حصده في الموسم الماضي بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي والذي يغيب عن النسخة الحالية.

ويشارك في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد كل من الأهلي والزمالك ممثلين لمصر.

وسبق للأهلي التتويج بلقب كأس الكؤوس أربع مرات سابقة بينهم ثلاث مرات في النسخ الأربعة الأخيرة.

وتأهل الأهلي إلى منافسات كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) والمقرر إقامته في شهر أكتوبر بمدينة جدة السعودية.

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