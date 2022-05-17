تشكيل الدوري - عاطف يعود لقيادة هجوم فيوتشر.. ومابولولو أساسي مع الاتحاد

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 18:15

كتب : FilGoal

أحمد عاطف - فيوتشر

عاد أحمد عاطف لقيادة هجوم فيوتشر، بينما يبدأ الأنجولي كريستوفر مابولولو في هجوم الاتحاد السكندري في لقاء الفريقين ضمن مواجهات الجولة 19 من الدوري المصري.

وكان فيوتشر قد خسر من فاركو بهدف دون رد، بينما خسر الاتحاد بنتيجة 5-2 من سموحة في دربي الإسكندرية.

وجاء تشكيل فيوتشر:

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حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوناثان نجويم – محمود مرعي – مروان الصحراوي – عمر كمال عبد الواحد

الوسط: محمد رضا – كريم نيدفيد

أمامهما: أحمد رفعت – ناصر ماهر – أيمن الصفاقسي

الهجوم: أحمد عاطف

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: صبري رحيل – محمود شبانة – عبد الله نصيب – كريم يحيى

الوسط: أحمد نبيل "مانجا" – مروان عطية – خالد الغندور

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفر مابولولو – فوزي الحناوي

ويحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 18 مباراة.

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