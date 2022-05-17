رئيس بايرن: لم نتوصل إلى اتفاق مع جنابري إلى الآن

أوضح هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ أن ناديه لم يتوصل إلى اتفاق مع لاعبه سيرج جنابري لتمديد عقده.

سيرج جنابري سيدخل آخر موسم في عقده مع النادي الذي ينتهي في صيف 2023.

وقال هاينر في تصريحات لصحيفة جنوب المانيا: "إدارتنا تجري محادثات مع جنابري، لا تزال توقعاتنا بعيدة بعض الشيء.

وأضاف "حتى الآن لم نتوصل إلى اتفاق، هذا ليس سرا".

وتابع "نحن نعرف قدرات جنابري، وهو يعرف أيضا قيمة النادي الذي يلعب في صفوفه".

وأتم "ينتمي إلى جيل جوشوا كيميتش وليون جرويتسكا وليروي ساني، الذين يعرفون بعضهم البعض لفترة طويلة. أتمنى أن يمدد جنابري عقده".

ويقضي جنابري (26 عاما) موسمه الرابع مع بايرن منذ انتهت إعارته من الأخير لهوفنهايم.

وتوج بايرن قبل أسابيع بلقب الدوري الألماني للمرة 32 في تاريخه وللمرة العاشرة تواليا.

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