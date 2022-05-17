لاستكمال مسيرة والده.. نجل فان بيرسي يوقع عقده الاحترافي الأول مع فيينورد

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 14:12

كتب : FilGoal

عائلة فان بيرسي

وقع شاكيل فان بيرسي نجل أسطورة الكرة الهولندية روبن فان بيرسي عقده الاحترافي الأول مع فيينورد الهولندي.

شاكيل صاحب الـ 15 عاما وقع عقده الأول والذي سيمتد حتى يونيو 2025 مع النادي الهولندي في حضور والده ووالدته.

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شاكيل قد يسير على طريق والده الذي كان قد بدأ مسيرته الاحترافية مع فيينورد في عام 2001 وانتقل منه إلى أرسنال في عام 2004 قبل أن يعود إلى النادي في 2019 ليعتزل بقميصه.

ويعمل فان بيرسي حاليا كمدرب مساعد في الفريق الأول لفيينورد بالإضافة إلى كونه مدرب فريق تحت 16 عاما.

فان بيرسي خاض خلال جولتيه بقميص فيينورد 121 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 46 هدفا وصناعة 16 آخرين، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي وكأس هولندا وكأس السوبر الهولندي.

روبن فان بيرسي فيينورد شاكيل فان بيرسي
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