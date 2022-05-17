كرة طائرة - لائحة جديدة للموسم المقبل.. بند للاعبين أصحاب 35 عاما وموقف المحترفين

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 13:21

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد الزمالك - نهائي كأس مصر - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة لائحة جديدة بشأن التعليمات التنظيمية ونظام المسابقات للموسم المقبل 2022 - 2023.

وشملت بنود اللائحة تعليمات خاصة بشأن اللاعبين الذين تتجاوز أعمارهم 35 عاما بالإضافة لموقف المحترفين.

وجاءت أبرز بنود اللائحة كالآتي:

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- مشاركة فرق الدوري الممتاز رجال وسيدات إجبارية وإلزامية بدوري الكرة الطائرة الشاطئية لهذا الموسم.

- لا يجوز لأي فريق أن يضم أكثر من عدد 8 لاعبين / لاعبات ذو صفة دولية.

- مع عدم الإخلال بالعقود السارية، لا يجوز لأي فريق رجال أن يضم أو يتعاقد مع أكثر من عدد 3 لاعبين ممن تجاوز عمره 35 عاما (عقود جديدة) في بداية فتح باب القيد بالقائمة ويكون التعاقد لمدة موسم واحد.

وتكون رسوم القيد والتوثيق في هذه الحالة مضاعفة واعتبارا من موسم 2023 - 2024 يسمح بعدد 2 لاعب فقط.

- في حالة طلب النادي تعديل توقيت أو ميعاد مباراة أو تغيير الملعب يجب إخطار الاتحاد بخطاب رسمي من النادي قبل موعد المباراة بأسبوع على الأقل.

- ترتيب الفرق وفقا للفريق الفائز بأكبر عدد من المباريات وحال التساوي يتم اللجوء لأكبر عدد من النقاط وفي حال استمرار التساوي يتم اللجوء لنسبة الأشواط ثم نسبة النقاط وفي النهاية إذا استمر التعادل تقام مباراة فاصلة.

- يتم فتح باب القيد لفرق الدرجة الأولى من 15 أغسطس حتى 29 سبتمبر، ولا يجوز ضم أي لاعب / لاعبة بعد غلق القيد حتى الفترة الثانية بين 15 يناير إلى 31 يناير سواء لاعبين محليين أو أجانب.

- اللاعب المصري المحترف بالخارج تنتهي علاقته بناديه فور تسليم البطاقة الدولية للنادي المنتقل إليه وإذا رغب في العودة للدوري المصري يعتبر لاعب حر سواء بانتهاء مدة العقد أو فسخ التعاقد.

- اللاعب الدولي الذي مثل مصر بأحد المنتخبات القومية في البطولات التالية (بطولة عالم - دورة أولمبية - بطولات قارية - دورة ألعاب إفريقية - دورة البحر المتوسط) يحصل على الصفة الدولية

- تزول الصفة الدولية بمرور موسمين من أخر بطولة دولية شارك فيها اللاعب من الناحية المالية والأمور التعاقدية فقط ولكن يحتفظ بها بسيرته الذاتية طوال حياته.

المحترفون

- يجوز لكل ناد رجال وسيدات التعاقد مع عدد 2 لاعب أجنبي

- لا يجوز أن يكون اللاعبان في نفس المركز، والتعاقد يكون لمدة موسم واحد فقط

- من التعاقد مع أي أجنبي في مركز المعد، حفاظا على اللاعبين / اللاعبات المصريين وحتى لا يتأثر منتخب مصر.

نظام المسابقات للموسم الجديد

الدوري

- سيتم ربط نتائج فرق الدوري الممتاز مع مرحلة الناشئين تحت 15 عاما خلال مباريات الدور التهميدي والثاني، ويتوقف الارتباط خلال مباريات الـ Play OFF بالدورين قبل النهائي والنهائي بهدف الارتقاء بمستوى فرق الناشئين.

- تقسم فرق الممتاز وعددها 24 على 4 مجموعات وتقام بنظام دوري من دوري (ذهاب وإياب)، وتحصل فرق المرتبط على (المركز الأول 5 نقاط والثاني 4 نقاط وهكذا حتى السادس بلا رصيد من النقاط) وتضاف تلك النقاط إلى فرق الدرجة الأولى عقب انتهاء الدور التمهيدي.

- يصعد إلى الدور الثاني أصحاب أول ثلاثة مراكز من المجموعات الأربعة ويتم تقسيمهم على مجموعتين.

- يقام الدور الثاني بنظام دوري من دورين بحيث لا تتقابل الفرق التي كانت مشاركة بنفس المجموعة في الدور التمهيدي.

- الدور قبل النهائي يقام من مرحلتين وبدون مشاركة فرق الناشئين بينما بين فرق الكبار فقط.

- تقام دورة مجمعة واحدة في المرحلة الأولى من قبل النهائي لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن، ويصنف أول أربع فرق كمستوى أول والباقي مستوى ثاني وتجرى قرعة علنية ليقابل فريق من المستوى الأول آخر من الثاني.

- المرحلة الثانية تقام بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى النهائي.

- النهائي يقام بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يحصد اللقب.

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