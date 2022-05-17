تصريحات غامضة من كلوب بشأن مبابي

أثار يورجن كلوب مدرب ليفربول الجدل بتصريحاته المتضاربة حول كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي ينتظر الجميع معرفة وجهته الموسم المقبل.

مبابي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ومن المنتظر أن يعلن قراره بالبقاء أو الرحيل أواخر هذا الشهر.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي: "بالطبع أنا مهتم بكيليان مبابي، لست أعمى".

وأضاف "ليس لدي ما أقوله حول التواصل بين الطرفين، لكن كل شيء على ما يرام بينه وبين ليفربول".

وتابع "نحن نحبه بكل تأكيد، إذا كنت لا تحب مبابي كلاعب فعليك أن تسأل نفسك لماذا".

وأكد "لكن لا، لن نحاول ضمه، لا يمكننا أن نكون جزءا من هذه المعركة على ضمه".

وأتم "هناك أندية أخرى تتصارع على الفوز بخدماته فهو لاعب رائع".

وسجل مبابي 25 هدفا وصنع 17 في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليتصدر قائمتي الهدافين وصناع الأهداف.

ومن جانبه أثار مبابي المزيد من الفضول بشأن مستقبله، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، وسط أنباء عن انتقاله إلى ريال مدريد.

وقال مبابي: "ستعرفون جميعا بشأنه قريبا. الأمر شبه انتهى. لقد اتخذت قراري تقريبا".

وبحسب راديو مونت كارلو فإن مبابي سيعلن قراره يوم 28 مايو، قبل التحاقه بمنتخب فرنسا خلال الأجندة الدولية.

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