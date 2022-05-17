أليجري: تأثرت بدموع ديبالا.. وكيليني ساعدني كثيرا

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

وداع جورجيو كيليني لـ يوفنتوس في مباراته الأخيرة مع الفريق

يوفنتوس جورجيو كيليني باولو ديبالا ماسيمليانو أليجري لاتسيو
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