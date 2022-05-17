كرة طائرة - أحمد صلاح الأفضل.. الأهلي يحصد أربع جوائز فردية في بطولة إفريقيا
الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 11:17
كتب : محمد سمير
توج لاعبو الأهلي لرجال الكرة الطائرة بأربع جوائز فردية بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا.
وحصد الأهلي لقبه الخامس عشر من بطولة إفريقيا للأندية بعد التغلب على الترجي بنتيجة 3-1 في النهائي بالبطولة التي أقيمت في تونس.
وحصد أحمد صلاح أسطورة الفريق جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد ما قدمه خلال منافسات البطولة القارية.
وجاءت جوائز الأهلي الفردية كالآتي:
أفضل لاعب في البطولة: أحمد صلاح
أفضل معد: عبد الله عبد السلام
أفضل ضارب: أحمد سعيد
أفضل ليبرو: محمد رمضان
ورفع الأهلي رصيده إلى 15 لقبا من بطولة أبطال إفريقيا، ويعتبر ذلك الرابع في أخر خمس نسخ.
وتجمد رصيد الترجي عند 5 ألقاب وخسر في النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.
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