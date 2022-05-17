كرة طائرة - أحمد صلاح الأفضل.. الأهلي يحصد أربع جوائز فردية في بطولة إفريقيا

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 11:17

كتب : محمد سمير

أحمد صلاح - أفضل لاعب في بطولة إفريقيا لأندية كرة طائرة

توج لاعبو الأهلي لرجال الكرة الطائرة بأربع جوائز فردية بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا.

وحصد الأهلي لقبه الخامس عشر من بطولة إفريقيا للأندية بعد التغلب على الترجي بنتيجة 3-1 في النهائي بالبطولة التي أقيمت في تونس.

وحصد أحمد صلاح أسطورة الفريق جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد ما قدمه خلال منافسات البطولة القارية.

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وجاءت جوائز الأهلي الفردية كالآتي:

أفضل لاعب في البطولة: أحمد صلاح

أفضل معد: عبد الله عبد السلام

أفضل ضارب: أحمد سعيد

أفضل ليبرو: محمد رمضان

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 لقبا من بطولة أبطال إفريقيا، ويعتبر ذلك الرابع في أخر خمس نسخ.

وتجمد رصيد الترجي عند 5 ألقاب وخسر في النهائي للمرة الخامسة في تاريخه.

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