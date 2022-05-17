مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17 مايو - الزمالك والجيش.. وفرصة ليفربول لإشعال المنافسة

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 10:32

كتب : FilGoal

الزمالك وإنبي

تستكمل اليوم مباريات الجولة الـ 19 من الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات.

ويلعب الجونة مع مصر للمقاصة في تمام الساعة 4:00 مساء عبر (أون تايم سبورتس).

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا على فيوتشر في تمام الساعة 6:30 مساء عبر (أون تايم سبورتس 2).

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وعلى إستاد القاهرة يلعب الزمالك مع طلائع الجيش في تمام الساعة 9:00 مساء عبر (أون تايم سبورتس).

وفي الدوري الإنجليزي يسعى ليفربول لإبقاء المنافسة حتى الجولة الأخيرة بمواجهة ساوثامبتون في تمام الساعة 8:45 عبر (Bein sports premium 1).

وفي كرة اليد يلعب الأهلي مع دون بوسكو في نصف نهائي كأس الكؤؤس الإفريفية في تمام الساعة 5:00 مساء.

كما يلعب الزمالك مع فاب ياوندي في مباراة قبل النهائي الأخرى في تمام الساعة 7:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

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