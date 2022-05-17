عضو إدارة المصري: لن نقبل بتكرار أخطاء التحكيم معنا.. وسنطالب بالأجانب
الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 00:35
كتب : FilGoal
وجه حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري الانتقاد لطاقم تحكيم مباراة فريقه ضد سموحة في الدوري.
وخسر المصري أمام سموحة بهدفين لهدف في الجولة الـ19 من الدوري. (طالع التفاصيل)
وقال عمار عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "رسالة إلى اتحاد الكرة ورابطة الأندية، النادي المصري لن يسمح مرة أخرى بأخطاء تحكيمية تغير في نتيجة المباراة".
وأضاف "يجب أن يتدخل اتحاد الكرة ويصحح من أخطاء الحكام بشكل واضح".
وواصل "لم يكن هناك عدالة تحكيمية في مباراة سموحة وطاقم التحكيم لم يليق بمستوى اللقاء".
وأتم تصريحاته "فكرة طلب الحكام الأجانب لإدارة مباريات المصري مطروحة على طاولة مجلس إدارة المصري".
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