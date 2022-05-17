كرة سلة - عمرو الجندي: دوري السوبر تتويج لموسم الأهلي الاستثنائي

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 00:31

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي كرة سلة

يرى عمرو الجندي لاعب سلة الأهلي أن حصد لقب دوري السوبر يأتي تتويجا لموسم استثنائي نجح فيه الفريق في حصد كافة الألقاب.

وتوج الأهلي بلقب دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3-2 في سلسلة مباريات النهائي.

وبذلك حصد الأهلي ألقاب دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والبطولة العربية.

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وقال عمرو الجندي عبر موقع الأهلي الرسمي: "التتويج بلقب دوري السوبر تتويجا لموسم استثنائي ونجحنا في حصد كافة الألقاب".

وأضاف "الأهلي بدأ الموسم بشكل مميز وواصلنا عروضنا القوية بعد جهد كبير من مجلس الإدارة لدعم الجهاز الفني واللاعبين".

وتابع الجندي "الفوز بكافة البطولات انعكاس طبيعي لنجاح منظومة الأهلي".

وواصل نجم الأهلي "الفريق سيواصل السير في طريق البطولات خلال الموسم المقبل".

واختتم تصريحاته "هناك حالة من الحماس لدى الفريق بشكل عام للفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة".

ونجح الأهلي في التتويج بالرباعية هذا الموسم بعد حصد كافة البطولات مع الفريق.

وفاز الأهلي بلقب البطولة العربية ثم دوري المرتبط وكأس مصر وأخيرا دوري السوبر.

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