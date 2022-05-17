مسعود: الحادث عرفني غلاوتي لدى جماهير المصري.. سأعود لكرة القدم

كشف أحمد مسعود حارس النادي المصري عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له، موجها الشكر لجماهير المصري على الوقوف بجانبه.

أحمد مسعود تعرض لحادث مروري، اضطره لإجراء جراحتين في الذراع الأيسر.

وقال مسعود في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "ما رأيته من جماهير بورسعيد من دعم خلال الأيام الأخيرة جعلني أعرف غلاوتي ومعزتي لديهم. سأعود لكرة القدم مجددا".

وأضاف "أشكر سمير حلبية رئيس المصري أيضا، والذي يحاول بشتى الطرق سفري خارج مصر للعلاج، وأكد أنه سيتكفل بكامل المصاريف، وهذا دليل حسن العلاقة بيننا".

حارس المصري كشف تفاصيل الحادث قائلا "الحادث لم يكن سهلا مع الأسف. سيارة ربع نقل كانت تعود إلى الخلف في وقت كنت فيه جالس على الأرض. السيارة صدمتني في رأسي ثم مرت العجلات على جسدي. لكن السواق لم يراني في الحقيقة ولم يكن يقصد طبعا".

وعن أزمته الأخيرة مع المصري، قال مسعود "المصري أكبر مني ومن أي شخص. لم نتآمر على الفريق سواء أنا أو أي لاعب، والجميع يعرف تربية مسعود".

وأتبع "أعتذر لـ محمد قابيل على مشادتنا لأنه هو من تعاقد معي من الأساس وأكن له كل احترام. الأمر انتهى سريعا منذ اليوم التالي وكنت في النادي بشكل طبيعي".

مسعود أتم "أحمد شديد قناوي يتواصل معي يوميا للسؤال عني. هو لاعب محترم والله وحده يعلم كم يحب النادي. كذلك إيهاب جلال اتصل بي وهو بثابة أب وليس فقط كمدرب بالنسبة لي، وأيضا عصام الحضري والعديد من الناس سألوا عني وأشكرهم على ذلك".

أحمد مسعود انضم للنادي المصري عام 2014 قادما من تليفونات بني سويف، قبل أن ينتقل إلى مصر للمقاصة عام 2015.

وفي عام 2018 عاد مسعود من مصر للمقاصة إلى المصري مجددا، ليستمر مع الفريق حتى الآن.

صاحب الـ30 عاما شارك مع المصري في 160 مباراة حتى الآن. حافظ على نظافة شباكة في 63 لقاء منهم.

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