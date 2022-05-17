كرة سلة - إيهاب أمين: دوري السوبر هدية لجماهير الأهلي.. وحققنا هدفنا بحصد كل الألقاب

كشف إيهاب أمين نجم فريق سلة الأهلي عن تحقيق هدف الفريق قبل انطلاق الموسم الحالي وهو حصد كافة البطولات.

وتوج الأهلي بلقب دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3-2 في سلسلة مباريات النهائي.

وبذلك حصد الأهلي ألقاب دوري السوبر ودوري المرتبط وكأس مصر والبطولة العربية.

وقال إيهاب أمين عبر موقع الأهلي الرسمي: "لقب الدروي كان يمثل أهمية كبيرة للفريق من أجل إتمام العلامة الكاملة في كل البطولات".

وأضاف "أكد الفريق جدارته بما حققه من تتويجات خلال الموسم الحالي".

وكشف إيهاب أمين "دخلنا الموسم بطموحات كبيرة، وكان هناك إصرار من جانب الجهاز الفني واللاعبين على ضرورة إنهاء الموسم بكل الألقاب".

وتابع "حققنا ذلك الإنجاز هذا الموسم بفضل دعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير".

واختتم تصريحاته "لقب دوري السوبر هديتنا إلى جماهير الأهلي، والموسم الجديد سوف يشهد الاستمرار في المنافسة على كل البطولات".

وحصد إيهاب أمين جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري السوبر ليحصد هذا الموسم جائزة الأفضل في كافة البطولات.

وسجل إيهاب أمين 33 نقطة في المباراة الفاصلة ليقود الأهلي للتتويج باللقب.

ونجح الأهلي في التتويج بالرباعية هذا الموسم بعد حصد كافة البطولات مع الفريق.

وفاز الأهلي بلقب البطولة العربية ثم دوري المرتبط وكأس مصر وأخيرا دوري السوبر.

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