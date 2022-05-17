لمواجهة غينيا وإثيوبيا.. استدعاء أحمد حجازي لمنتخب مصر

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - مصر ضد المغرب في أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن استدعاء أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي لمنتخب مصر، وذلك للمشاركة في مباريات التوقف الدولي القادم.

وقال اتحاد الكرة عبر حساباته الرسمية:

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال استدعاء أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى ضمن قائمة اللاعبين المحترفين في الخارج لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

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وتأكد الجهازان الفني والطبى لمنتخب مصر من شفاء أحمد حجازى تماماً من الإصابة التى لحقت به فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، ليصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات المقبلة.

ويستهل منتخب مصر بهاتين المباراتين مشواره في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار.

وغاب أحمد حجازي عن منتخب مصر منذ إصابته أمام المغرب في مباراة ربع نهائي كأس أمم إفريقيا التي أقيمت على أراضي الكاميرون.

ومنذ ذلك الوقت لم يشارك حجازي في 4 مباريات خاضها منتخب مصر بعد فوزه على المغرب 2-1.

هذه المباريات كانت الفوز على الكاميرون بركلات الترجيح في نصف النهائي، ثم الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في نهائي البطولة، وأخيرا مواجهتي السنغال ذهابا وإيابا في تصفيات كأس العالم 2022، والتي انتهت بتأهل السنغال بركلات الترجيح أيضا.

وسيبدأ إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر مهمته رسميا في مباراة غينيا المقبلة في الخامس من يونيو القادم.

وكان جلال قد تولى المهمة خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

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