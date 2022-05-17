كرة سلة - أوجوستي: الروح والإصرار سر تتويج الأهلي بلقب الدوري

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 00:11

كتب : FilGoal

أجوستي بوش - كرة سلة الأهلي

يرى أوجوستي بوش المدير الفني لفريق رجال سلة الأهلي أن الروح والإصرار سر فوز الفريق بدوري السوبر.

وحصد الأهلي لقب دوري السوبر على حساب الاتحاد السكندري بعد الفوز بنتيجة 3-2 في سلسلة مباريات النهائي.

وقال أوجوستي عبر موقع الأهلي: "سعيد للغاية بعد حصد اللقب، واجهنا فريقا قويا وهو نادي الاتحاد".

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وأضاف "الاتحاد منافسا قويا لنا بعد أن تواجهنا في 11 مرة خلال الموسم الجاري، وشهدت نتائج متكافئة بيننا".

وشدد أوجوستي "الروح والإصرار قادانا للفوز باللقب الصعب، كنا نعلم جيدا أنها مباراة صعبة".

واختتم المدير الفني الإسباني تصريحاته "سعيد بدعم جماهير النادي والذي أشعر به بشكل مباشر، وأتقبل أرائهم بشكل عام وأشكر كل من يدعم الفريق".

ونجح أوجوستي في التتويج بالرباعية هذا الموسم بعد حصد كافة البطولات مع الفريق.

وفاز الأهلي بلقب البطولة العربية ثم دوري المرتبط وكأس مصر وأخيرا دوري السوبر.

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