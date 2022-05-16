ليفربول يكشف موقف إصابتي محمد صلاح وفان دايك النهائي

الإثنين، 16 مايو 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن الموقف النهائي لإصابتي محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك لاعبا الفريق.

وحسب كلوب، فإنهم يأملون تواجد الثنائي في مباراة ولفرهامبتون الختامية للدوري الإنجليزي، لكن تواجد اللاعبين في نهائي دوري أبطال أوروبا مؤكد.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثامبتون: "محمد صلاح وفيرجيل فان دايك لن يتواجدان مع ليفربول أمام ساوثامبتون".

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وأضاف "اللاعبان في حالة جيدة، وهدفنا هو أن يتواجدان في ختام الأسبوع معنا، ليكونا متاحين للمشاركة أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي".

كلوب أوضح "ربما يشارك اللاعبين كبديلين لبضعة دقائق أو يتواجدان فقط على مقاعد البدلاء. لا أعلم، لكنهما سيكونا متاحين في نهائي دوري أبطال أوروبا بشكل مؤكد".

وأتم "حتى لو لم يتواجدا أمام ولفرهامبتون، سنكون إجابيين، أو أنا متأكد بلفظ أدق أنهما سيتواجدان في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا".

كان محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك قد غادرا مباراة ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابين. مباراة حسمها الحُمر بركلات الترجيح، ليتوجون باللقب الثاني لهم هذا الموسم بعد الفوز بكأس الرابطة في وقت سابق.

ليفربول يلتقي مع ساوثامبتون مساء غد الثلاثاء في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

الفريق الأحمر يحتل حاليا وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

تعثر مانشستر سيتي بالتعادل مع وست هام يونايتد آعاد أمال ليفربول للفوز بالدوري. فوز ليفربول غدا يقلص الفارق إلى نقطة واحدة قبل الجولة الأخيرة.

وفي الجولة الأخيرة، سيسضيف ليفربول فريق ولفرهامبتون، فيما سيلعب مانشستر سيتي مع أستون فيلا الذي يتولى تدريبه ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول التاريخي. مباراة سيتمنى ليفربول فيها تعثر الفريق السماوي مع تحقيق الفوز هم على الوولفز من أجل التتويج بالدوري للمرة الـ20 في تاريخه.

ويلعب ليفربول مع ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا بحثا عن اللقب السابع للفريق تاريخيا.

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