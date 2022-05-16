كرة طائرة - أحمد صلاح: عانينا من الضغوط وبطولة إفريقيا علامة فارقة.. والموسم المقبل مختلفا

الإثنين، 16 مايو 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة

يرى أحمد صلاح أسطورة فريق طائرة الأهلي أن بطولة إفريقيا هذا الموسم علامة فارقة للفريق.

وحصد الأهلي لقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الخامسة عشر في تاريخه بعد الفوز على الترجي في النهائي بالبطولة المقامة في تونس.

وتغلب الأهلي على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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وقال صلاح عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "بطولة إفريقيا تعتبر علامة فارقة في موسم الفريق بعد غياب التوفيق على الصعيد المحلي".

وأضاف "الجهاز الفني واللاعبون تعاملوا مع البطولة بمنتهى الجدية والإصرار لمصالحة الجماهير التي تستحق أن تفرح بكل بطولة يحققها النادي".

وشدد صلاح "خضنا موسما صعبا للغاية وعانينا من الضغوط ولم يكن مقبولا بالنسبة إلينا أن نفوت الفرصة دون الحصول على بطولة مهمة بحجم إفريقيا".

وتابع نجم الأهلي "الفترة المقبلة سوف تشهد القتال من أجل الفوز بكل البطولات".

واختتم تصريحاته "الفريق يملك مجموعة من الخبرات والشباب قادرة على تحقيق تطلعات الجماهير".

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