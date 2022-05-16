الحنفي حكما لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

الإثنين، 16 مايو 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو مع الزمالك أمام طلائع الجيش

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وطلائع الجيش للحكم محمد الحنفي.

ويلعب الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الـ19 من الدوري المصري مساء غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويدير الحنفي المباراة ويعاونه كل من أحمد توفيق ووائل شعبان، وهشام الفلال حكما رابعا.

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والثنائي محمود عاشور ومحمد عبد العزيز للفيديو.

بينما يتولى وائل فرحان إدارة مباراة فيوتشر ضد الاتحاد السكندري، ويعاونه كل من يوسف البساطي وعماد العقاد. ومحمود رشدي حكما رابعا.

ومصطفى عثمان وعلاء صبري للفيديو.

وأخيرا يتولى محمد عباس قابيل إدارة مباراة الجونة ضد مصر للمقاصة، ويعاونه كل من تامر رشاد وحسن رمضان. وأحمد ناصر حكما رابعا.

والثنائي مصطفى مدحت وهيثم الشريف للفيديو.

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