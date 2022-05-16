كرة طائرة - عبد الله عبد السلام: الفوز بلقب إفريقيا في توقيت مثالي لتعويض جماهير الأهلي

الإثنين، 16 مايو 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

الأهلي أمام الترجي - نهائي بطولة إفريقيا لكرة الطائرة

أعرب عبد الله عبد السلام نجم فريق الأهلي للكرة الطائرة عن سعادته بحصد لقب بطولة إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة النهائية بالبطولة التي أقيمت في تونس.

وقال عبد السلام في تصريحات لموقع الأهلي: "جاءت بطولة إفريقيا في توقيت مثالي وكانت مهمة بختام الموسم".

أخبار متعلقة
كرة سلة - ثنائي الأهلي ولاعب من الاتحاد ضمن جوائز دوري السوبر الفردية الأهلي يهزم الاتحاد ويتوج بطلا لدوري سوبر السلة للمرة السادسة في تاريخه بتفاصيل الأخطاء.. الأهلي الليبي يخاطب "كاف" اعتراضا على جاساما خماسي الأهلي ضمن تشكيل الأفضل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأضاف "اللقب كان ضروريا للغاية من أجل تعويض جماهير الأهلي عن الإخفاق في المشوار المحلي لظروف خارجة عن إرادة الجميع".

وشدد عبد السلام "اللاعبون تعاهدوا على العودة من تونس بلقب البطولة الإفريقية".

وتابع نجم الأهلي "الجيل الحالي من لاعبي طائرة الأهلي يملك العقلية القادرة على الفوز بكل البطولات".

وأوضح "سيتم البناء على ما تحقق من إنجاز، والموسم المقبل سوف يكون مغايرا للغاية".

وحصد الأهلي لقب بطولة إفريقيا للمرة الخامسة عشر في تاريخه وهو النادي الأكثر تتويجا بفارق 9 بطولات عن الصفاقسي أقرب منافسيه.

اقرأ أيضا:

الأهلي بطل دوري السلة

الأهلي بطل إفريقيا للطائرة

قائمة المحترفين في منتخب مصر

هدية من نيوكاسل لـ توتنام

سموحة يزيد أوجاع المصري

كرة طائرة الأهلي الترجي عبد الله عبد السلام بطولة إفريقيا طائرة
نرشح لكم
كرة يد - تعرف على القناة الناقلة لنهائي كأس الكؤوس الإفريقية بين الأهلي والزمالك خبر في الجول - الزمالك يتمم اتفاقه مع نجم سلة قطر لمدة ثلاث سنوات إسماعيل أحمد: أتمنى أن أصل إلى مكانة الخطيب الأيقونة.. وأشكر جماهير الأهلي على رد فعلهم اسكواش - سداسي مصري إلى ربع نهائي بطولة العالم.. ومفاجأة ندى عباس كرة يد - الزمالك يهزم فاب الكاميروني ويواجه الأهلي في نهائي كأس الكؤوس كرة سلة - إسماعيل أحمد يعود لـ الرياضي اللبناني كرة يد - الأهلي إلى نهائي كأس الكؤوس.. وينتظر الفائز من الزمالك وفاب الكاميروني سلة - في الجول يكشف جديد موقف عاصم مرعي من السفر مع بعثة الزمالك
أخر الأخبار
رومانو: خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ماركوس ألونسو 3 دقيقة | الدوري الإسباني
منافس الأهلي - 15 مباراة دون خسارة.. الوداد يتصدر الدوري المغربي بالتعادل مع المغرب الفاسي 14 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الزنفلي: درسنا الأهلي جيدا 27 دقيقة | الدوري المصري
أحمد ياسين: أرضية الملعب؟ علينا وعلى الأهلي.. نحن مجبرين عليها 28 دقيقة | الدوري المصري
محمد هلال: الدوري المصري غير مفهوم.. وأهدرنا فرص أكثر أمام الأهلي 37 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - التشخيص المبدئي لإصابة محمد الشناوي 59 دقيقة | الدوري المصري
خالد جلال: أهدرنا فرصا غريبة.. وكنا نستطيع الفوز على الأهلي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: الأهلي مطالب بالفوز بكل شيء.. وماذا أفعل في ظل الغيابات الكثيرة؟ ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا