كرة طائرة - عبد الله عبد السلام: الفوز بلقب إفريقيا في توقيت مثالي لتعويض جماهير الأهلي

أعرب عبد الله عبد السلام نجم فريق الأهلي للكرة الطائرة عن سعادته بحصد لقب بطولة إفريقيا.

وتغلب الأهلي على الترجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة النهائية بالبطولة التي أقيمت في تونس.

وقال عبد السلام في تصريحات لموقع الأهلي: "جاءت بطولة إفريقيا في توقيت مثالي وكانت مهمة بختام الموسم".

وأضاف "اللقب كان ضروريا للغاية من أجل تعويض جماهير الأهلي عن الإخفاق في المشوار المحلي لظروف خارجة عن إرادة الجميع".

وشدد عبد السلام "اللاعبون تعاهدوا على العودة من تونس بلقب البطولة الإفريقية".

وتابع نجم الأهلي "الجيل الحالي من لاعبي طائرة الأهلي يملك العقلية القادرة على الفوز بكل البطولات".

وأوضح "سيتم البناء على ما تحقق من إنجاز، والموسم المقبل سوف يكون مغايرا للغاية".

وحصد الأهلي لقب بطولة إفريقيا للمرة الخامسة عشر في تاريخه وهو النادي الأكثر تتويجا بفارق 9 بطولات عن الصفاقسي أقرب منافسيه.

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