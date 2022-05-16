مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مستجدات ملعب نهائي دوري الأبطال.. والحسم خلال ساعات

الإثنين، 16 مايو 2022 - 23:12

كتب : محمد عبد العظيم

كاف

تسافر لجنة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إلى المغرب خلال ساعات لبدء ترتيبات إقامة المباراة.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "خلال الساعات القليلة المقبلة، ستصل لجنة إلى المغرب لبدء وضع الترتيبات فيما يخص نهائي دوري أبطال إفريقيا والاجتماع مع الاتحاد المغربي للوقوف على كافة الأمور التنظيمية للنهائي".

وأضاف "حتى الآن ما زال اللقاء في مركب محمد الخامس، ولكن إدارة المسابقات ترغب في تنفيذ مقترحها ونقله إلى ملعب الأمير مولاي عبد الله".

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المصدر أتم "الحسم النهائي لملعب المباراة سيكون خلال ساعات، وأثناء زيارة اللجنة إلى المغرب".

الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على وفاق سطيف بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

ويلعب الأهلي مع الوداد البيضاوي في النهائي يوم 30 مايو الجاري في المغرب.

واعترض الأهلي على اختيار ملعب مركب محمد الخامس لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

كان الأهلي قد أصدر 8 قرارات رسمية أمس الأحد، على رأسها خوض المباراة النهائية على أي ملعب محدد من قبل كاف داخل قارة إفريقيا، مع إقامة مؤتمر صحفي عقب النهائي. (طالع قرارات الأهلي)

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