الكشف عن تواريخ مباريات الدوري.. وموعد النهاية

الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:11

كتب : FilGoal

رابطة أندية الدوري المصري - بيان رسمي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة موعد مباريات الجولات المتبقية في الدوري من الجولة 24 وحتى نهاية الدوري.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري خلال يومي 29-30 أغسطس المقبل.

وكشف الاتحاد المصري في وقت سابق عن مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر للموسم الماضي والحالي. (طالع التفاصيل)

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