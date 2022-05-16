الكشف عن تواريخ مباريات الدوري.. وموعد النهاية
الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:11
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الأندية المحترفة موعد مباريات الجولات المتبقية في الدوري من الجولة 24 وحتى نهاية الدوري.
ومن المنتظر أن تقام مباريات الجولة الأخيرة من الدوري خلال يومي 29-30 أغسطس المقبل.
وكشف الاتحاد المصري في وقت سابق عن مواعيد وملاعب مباريات كأس مصر للموسم الماضي والحالي. (طالع التفاصيل)
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