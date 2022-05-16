أجندة مباريات الزمالك لنهاية الموسم.. 11 مباراة في أقل من شهرين
الإثنين، 16 مايو 2022 - 17:38
كتب : بسام أبو بكر
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مواعيد باقي مباريات جدول الدوري المصري حتى نهايته.
وحددت رابطة الأندية يوم 30 أغسطس المقبل موعدا لنهاية الدوري المصري للموسم الجاري 2021/2022.
وكشفت رابطة الأندية عن موعد جميع مباريات الزمالك المتبقية في الدوري حتى نهاية المسابقة.
وجاءت المباريات المعلنة بداية من الجولة 24 للدوري.
وكانت رابطة الأندية أعلنت مواعيد مباريات الدوري في وقت سابق حتى الجولة 23 من المسابقة.
ويستعرض لكم FilGoal.com أجندة مباريات الزمالك حتى نهاية الموسم. في الدوري المصري وبطولتي كأس مصر القديمة والجديدة.
كأس مصر 2021 (السابقة)
الزمالك × أسوان – 23 مايو – نصف النهائي (استاد المقاولون العرب)
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كأس مصر 2022 (الجديد)
الزمالك × الداخلية – دور الـ32 – 13 يونيو (استاد القاهرة)
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الجولة 24 - 12 يوليو
الزمالك × المقاولون العرب (استاد القاهرة)
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الجولة 25 – 16 يوليو
غزل المحلة × الزمالك (استاد غزل المحلة)
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الجولة 26 – 24 يوليو
الزمالك × سموحة (استاد القاهرة)
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الجولة 27 – 28 يوليو
فيوتشر × الزمالك (استاد السلام)
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الجولة 28 – 1 أغسطس
الزمالك × بيراميدز (استاد القاهرة)
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الجولة 29 – 5 أغسطس
الجونة × الزمالك (استاد خالد بشارة)
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الجولة 30 – 8 أغسطس
الزمالك × مصر للمقاصة (استاد القاهرة)
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الجولة 31 – 19 أغسطس
فاركو × الزمالك (أستاد الإسكندرية)
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الجولة 32 – أحد يومي 23-24 أغسطس
الزمالك × الاتحاد (استاد القاهرة)
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الجولة 33 – أحد يومي 26-27 أغسطس
المصري × الزمالك (استاد برج العرب)
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الجولة 34 – أحد يومي 29-30 أغسطس
الزمالك × إيسترن كومباني (استاد القاهرة)
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