كرة سلة - ثنائي الأهلي ولاعب من الاتحاد ضمن جوائز دوري السوبر الفردية

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن المتوجين بالجوائز الفردية ضمن منافسات دوري السوبر.

وحصد إيهاب أمين جائزة أفضل لاعب في البطولة وكان اللاعب الأكثر تسجيلا للنقاط في المباراة الفاصلة.

وتغلب الأهلي على الاتحاد بنتيجة 3-2 في سلسلة نهائي دوري السوبر.

وبذلك توج الأهلي بلقبه السادس في التاريخ والأول منذ عام 2016 ليتأهل إلى بطولة إفريقيا للأندية.

وحصد أحمد عادل (دولا) لاعب الاتحاد جائزة أفضل مسدد رميات ثلاثية في البطولة.

بينما حصد عمرو الجندي لاعب الأهلي جائزة هداف البطولة.

أما إيهاب أمين فحصل على جائزة اللاعب الأفضل في البطولة MVP.

وكان أمين قد سجل 33 نقطة في المباراة الفاصلة ليقود الأهلي للفوز بالمباراة واللقب.