روبرتسون: أظهرنا أننا نعرف كيفية الفوز بالألقاب.. وجاهزون لـ ريال مدريد

شدد أندي روبرتسون لاعب ليفربول على ضرورة الفوز أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

أندرو روبيرتسون النادي : ليفربول ليفربول

ليفربول يواجه ريال مدريد في الـ28 مايو الجاري في مباراة تحمل في طياتها رائحة الثأر بعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2018.

وقال روبرتسون للصحفيين عقب فوز ليفربول بكأس الاتحاد: "لقد أطاحوا بنا وهزمونا في النهائي، لذلك سيكون من الجيد اللعب معهم مرة أخرى ومحاولة التغلب عليهم لكن الأمر مختلف نحن نريد الفوز بغض النظر من سيلعب معنا".

وأضاف "أنت تريد الفوز باللقب وهذه هي عقليتنا، ستكون مباراة صعبة للغاية ولكن لدينا مباريات كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز يجب التركيز عليها أولا وبعد ذلك سيكون لدينا أسبوع للتركيز في ذلك اللقاء".

وعن الفوز بكأس الاتحاد، قال روبرتسون: "لقد أظهرنا أننا نعرف كيفية الفوز بالألقاب، وقفنا شامخين وقدمنا ​​أداءً جيدا، يسعدنا بالطبع أن نحصل على اللقبين".

وأكمل "هذا أمر لا يصدق، ما زلنا نقاتل من أجل الدوري الممتاز، إنه خارج عن أيدينا لكن سنقاتل من أجل دوري أبطال أوروبا عندما يحين الوقت".

وأتم "أنا واثق من أننا سنكون جاهزين لنهائي دوري أبطال أوروبا، الأدرينالين سيقودنا، ونتطلع إلى ذلك".

وشارك روبرتسون مع ليفربول خلال الموسم الحالي في 45 مباراة سجل خلالها هدفين و15 صنع آخرين.

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