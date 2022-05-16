بتفاصيل الأخطاء.. الأهلي الليبي يخاطب "كاف" اعتراضا على جاساما

الإثنين، 16 مايو 2022 - 21:51

كتب : محمد عبد العظيم

باكاري جاساما

تقدم الأهلي الليبي باحتجاج رسمي ضد الجامبي باكاري جاساما حكم مباراة الفريق ضد أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي 1-0، وهو ما لم يكن كافيا نظرا لخسارته ذهابا بهدفين دون رد.

وجاء خطاب الأهلي الليبي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كالتالي:

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نهديكم أطيب التحيات ونشير إلى مباراة فريقنا في إياب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي ضد فريق أورلاندو يوم الأحد الموافق 15-5-2022م

ونقدم إليكم هذا الاحتجاج ضد حكم المباراة التي جرت بين فريقنا وفريق أورلاندو بايرتس بجمهورية جنوب إفريقيا.

تعرض فريقنا لظلم فاضح وواضح من حكم المباراة حيث لم تكن صافرته نزيهة ومحايدة بل منحازة لمنافسنا مما أثر على نتيجة المباراة لصالح منافسنا وأضاع جهود موسم إفريقي كامل لفريقنا.

في الدقيقة 19 من الشوط الأول ضربة جزاء غير محتسبة إثر لمسة يد على مدافع فريق أورلاندو بايرتس رقم 23.

في الدقيقة 29 يعلن الحكم وبكل ثقة مع عدم اعتراض لاعبي المنافس وزملاؤه على ركلة جزاء إثر لمسة يد واضحة من مدافع المنافس رقم 4 وفي الوقت الذي كان يستعد فيه فريقنا لتنفيذ ركلة الجزاء، نتفاجأ بالحكم يتجه لتقنية الفيديو ويلغي ضربة الجزاء وسط استغراب الجميع حيث المخالفة واضحة ولا تحتاج "للفار".

بعدها تعرض مهاجم فريقنا محمد أبو زريق لضرب وخشونة مفرطة من قبل لاعب المنافس رقم 13 يستحق عليها الطرد ولكن الحكم لم يحرك ساكنا.

لقد وقع ما كنا نخشاه وحذرنا منه في خطابنا لكم الذي طالبنا فيه بتغيير حكم المباراة ورفضتم طلبنا، رغم عدم أهلية السيد جاساما لإدارة المباراة لما له من تاريخ سيئ في إدارة مباريات الكاف وصناعته لمشاكل مع العديد من الأندية والمنتخبات التي قضى على طموحاتها وجهودها بصافرته غير النزيهة.

وإذ نتقدم لكم بهذه المذكرة، نسجل استهجاننا لسلوكيات السيد جاساما ونستغرب إصراركم على تكليفه بإدارة المباريات المهمة والحساسة وهو بعيد كل البعد عن النزاهة والشفافية والعدالة التي تقضي احترام حقوق جميع الفرق في الفوز والترشح.

وتأهل أورلاندو لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية يوم 20 مايو في نيجيريا.

وكان الأهلي قد كشف عن مخاطبته لـ "كاف" حين تم الإعلان عن إسناد إدارة المباراة للحكم الجامبي باكاري جاساما، معترضا عليه ومطالبا بتغييره. (طالع التفاصيل)

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