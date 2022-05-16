تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام نيوكاسل
الإثنين، 16 مايو 2022 - 20:07
كتب : FilGoal
يقود محمد النني لاعب منتخب مصر تشكيل أرسنال في مواجهة نيوكاسل يونايتد.
محمد النني
النادي : أرسنال
ويلعب أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب سانت جيمس بارك.
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
المرمى: آرون رامسديل
الدفاع: تومياسو – بين وايت – جابريال – نونو تافاريس
الوسط: محمد النني – جرانيت تشاكا – مارتن أوديجارد
الهجوم: بوكايو ساكا – إيميل سميث رو – نيكيتاه
ويحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن توتنام صاحب المركز الخامس.
بينما يأتي نيوكاسل في المركز الـ14 برصيد 43 نقطة.
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