تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام نيوكاسل

يقود محمد النني لاعب منتخب مصر تشكيل أرسنال في مواجهة نيوكاسل يونايتد.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

ويلعب أرسنال ضد نيوكاسل في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب سانت جيمس بارك.

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: تومياسو – بين وايت – جابريال – نونو تافاريس

الوسط: محمد النني – جرانيت تشاكا – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – إيميل سميث رو – نيكيتاه

ويحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة بفارق نقطتين عن توتنام صاحب المركز الخامس.

بينما يأتي نيوكاسل في المركز الـ14 برصيد 43 نقطة.

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