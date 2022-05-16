كلوب: موقف صلاح وفان دايك؟ سأعلم حالتهما اليوم ثم أتخذ قراراتي

الإثنين، 16 مايو 2022 - 13:36

كتب : FilGoal

إصابة محمد صلاح مع ليفربول أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن موقف نجمه محمد صلاح من المشاركة في لقاء ساوثامبتون يوم الثلاثاء سيتحدد بعد تدريب يوم الإثنين، بعدما تعرض النجم المصري لإصابة خلال مواجهة تشيلسي بنهائي لاتحاد الإنجليزي.

وشارك صلاح كأساسي في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح، لكنه خرج مستبدلا في الشوط الأول بسبب الإصابة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي ردا على سؤاله عن موقف صلاح وزميله فيرجيل فان دايك: "عندما يصل اللاعبون اليوم يجب أن أتخذ الكثير من القرارات".

أخبار متعلقة
تين هاج يعلن قراره بشأن كريستيانو رونالدو جوارديولا مازحا: رسالتي لساوثامبتون؟ انتصروا على ليفربول 4-0 لاليجا تمنح ريال مدريد فرصة أفضل للاستعداد لنهائي دوري الأبطال ضد ليفربول تفاصيل جديدة حول شجار لاعبي مانشستر يونايتد في التدريبات

وأضاف "سنشكل فريقا لمحاولة الفوز على ساوثامبتون. هذه هي مهمتنا".

فيما قال كلوب عن فابينيو المصاب: "إنه يتقدم بشكل جيد للغاية لكنه لن يشارك ضد ساوثامبتون".

وتابع المدرب الألماني "بالطبع سيكون هناك بعض التغييرات في التشكيل الذي نواجه به ساوثامبتون، لأننا لعبنا 120 دقيقة أمام تشيلسي يوم السبت".

وكان صلاح قد أكد جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري، وفقا لمراسلي شبكة beIN sports في إنجلترا.

فيما أوضح المدرب الألماني عقب لقاء تشيلسي يوم السبت "كان علينا تغيير صلاح مبكرا، وهذا لم يكن أمرا رائعا".

وأضاف "لقد كان قراري، كإجراء احترازي، قال لي صلاح (أشعر بشيء ما، لكن يمكنني الاستمرار)، قلت لا، فمن الصعب الشعور بالتحسن أثناء لعب كرة القدم، نادرا ما تتحسن أثناء المباراة".

وتابع "فيرجيل فان دايك أيضا أخبرني أنه يشعر بشيء ما ويعتقد أنه بخير، فاتخذنا القرار سويا".

وأكمل المدرب الألماني "لقد تحدثت إلى كليهما بعد المباراة، وكلاهما بخير حقا. كل ما نعرفه أنها ليست إصابة كبيرة".

وواصل "المباراة القادمة ضد ساوثامبتون يوم الثلاثاء قريبة للغاية، أعتقد أن كلاهما سيكون على ما يرام".

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثامبتون في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في ملعب ويمبلي يوم السبت بنتيجة 6-5 بعد التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

جاء ذلك بعدما تغلب على تشيلسي أيضا قبل عدة أشهر في الملعب ذاته ليفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويتبقى لليفربول مباراتين بالدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا للطائرة

حديث إيهاب جلال مع صلاح عن إصابته

مبابي يثير الجدل حول مستقبله

إيفونا نادم على الرحيل عن الأهلي

محمد صلاح ليفربول يورجن كلوب
نرشح لكم
 جريليش: مواجهة فريقي السابق في لقاء التتويج؟ لست مهتما تين هاج يعلن قراره بشأن كريستيانو رونالدو تفاصيل جديدة حول شجار لاعبي مانشستر يونايتد في التدريبات جوارديولا مازحا: رسالتي لساوثامبتون؟ انتصروا على ليفربول 4-0 المزيد من العمل ينتظر.. تين هاج يصل لمانشستر مبكرا النني: واثق من تأهل أرسنال لـ دوري الأبطال.. والأمور ليست في يدي بخصوص التجديد جوارديولا: أمام ليفربول لا يمكنك الفوز بالدوري 4 مرات.. ومتأكد من حصد اللقب سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
 جريليش: مواجهة فريقي السابق في لقاء التتويج؟ لست مهتما 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب: موقف صلاح وفان دايك؟ سأعلم حالتهما اليوم ثم أتخذ قراراتي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بسبب التلاعب في النتائج.. الاتحاد الغاني يقرر هبوط أشانتي جولد للدرجة الثانية 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
تونس ومالي توضحان موقف معلول وديانج من الانضمام للمعسكر الدولي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تين هاج يعلن قراره بشأن كريستيانو رونالدو ساعة | الدوري الإنجليزي
تفاصيل جديدة حول شجار لاعبي مانشستر يونايتد في التدريبات ساعة | الدوري الإنجليزي
ناتشو: مواجهة قادش كانت أصعب مباراة في حياتي 2 ساعة | الدوري الإسباني
بواليا: سأبذل جهدي لأكون أفضل في حالة عودتي للأهلي.. ولم أعلق باللغة العربية 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح يخرج من نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مصابا.. وكواليس حديثه مع الطبيب 2 سيناريوهات تتويج مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي 3 8 قرارات حاسمة.. الأهلي يعلن نتائج اجتماعه بشأن ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 كاف يرد على طلب الاتحاد المصري لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا