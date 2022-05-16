كلوب: موقف صلاح وفان دايك؟ سأعلم حالتهما اليوم ثم أتخذ قراراتي

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن موقف نجمه محمد صلاح من المشاركة في لقاء ساوثامبتون يوم الثلاثاء سيتحدد بعد تدريب يوم الإثنين، بعدما تعرض النجم المصري لإصابة خلال مواجهة تشيلسي بنهائي لاتحاد الإنجليزي.

وشارك صلاح كأساسي في مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح، لكنه خرج مستبدلا في الشوط الأول بسبب الإصابة.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي ردا على سؤاله عن موقف صلاح وزميله فيرجيل فان دايك: "عندما يصل اللاعبون اليوم يجب أن أتخذ الكثير من القرارات".

وأضاف "سنشكل فريقا لمحاولة الفوز على ساوثامبتون. هذه هي مهمتنا".

فيما قال كلوب عن فابينيو المصاب: "إنه يتقدم بشكل جيد للغاية لكنه لن يشارك ضد ساوثامبتون".

وتابع المدرب الألماني "بالطبع سيكون هناك بعض التغييرات في التشكيل الذي نواجه به ساوثامبتون، لأننا لعبنا 120 دقيقة أمام تشيلسي يوم السبت".

وكان صلاح قد أكد جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري، وفقا لمراسلي شبكة beIN sports في إنجلترا.

فيما أوضح المدرب الألماني عقب لقاء تشيلسي يوم السبت "كان علينا تغيير صلاح مبكرا، وهذا لم يكن أمرا رائعا".

وأضاف "لقد كان قراري، كإجراء احترازي، قال لي صلاح (أشعر بشيء ما، لكن يمكنني الاستمرار)، قلت لا، فمن الصعب الشعور بالتحسن أثناء لعب كرة القدم، نادرا ما تتحسن أثناء المباراة".

وتابع "فيرجيل فان دايك أيضا أخبرني أنه يشعر بشيء ما ويعتقد أنه بخير، فاتخذنا القرار سويا".

وأكمل المدرب الألماني "لقد تحدثت إلى كليهما بعد المباراة، وكلاهما بخير حقا. كل ما نعرفه أنها ليست إصابة كبيرة".

وواصل "المباراة القادمة ضد ساوثامبتون يوم الثلاثاء قريبة للغاية، أعتقد أن كلاهما سيكون على ما يرام".

ويحل ليفربول ضيفا على ساوثامبتون في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

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مؤمن زكريا في احتفالات ليفربول بكأس إنجلترا في غرفة الملابس بملعب ويمبلي 😍



MOSALAH/IG pic.twitter.com/DwYA7iCQ94 — FilGoal (@FilGoal) May 14, 2022

وتوج ليفربول بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على تشيلسي في ملعب ويمبلي يوم السبت بنتيجة 6-5 بعد التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.

جاء ذلك بعدما تغلب على تشيلسي أيضا قبل عدة أشهر في الملعب ذاته ليفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويتبقى لليفربول مباراتين بالدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وولفرهامبتون ويبتعد عن مانشستر سيتي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد يوم السبت 28 من شهر مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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